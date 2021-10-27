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Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1

27.10.2021 15:57
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Etimesgut Belediyespor sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Etimesgut Belediyespor sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Müsabaka Kahta 02 Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik

Hakemler: Bayram Başkan xx, Sefa Özcan xx, Şenol Bektaş xx

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli xx, Anıl Dikmen xx, Mehmet Cansın Çiçek xx (İsmail Güner dk. 46 x), Batuhan Nusret Yiğit (Koray Kerem Köysüren dk. 46 x), Cevat Kuy xx, Mehmet Güven xx (Engin Bekdemir dk. 69 x), Mehmet Ali Akın xx (Berk Akgönül dk. 46 x), Özgür Demir xx (Göksu Türkdoğan dk. 79 x), Erdi Zengin xx, Emre Gündoğdu xx, Feyyaz Adil xx

Yedekler: Umutcan Yenisoy, Mert Arda Açıkgöz, Maksut Taşkıran, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Turan Yılmaz

Teknik Direktör: Önder Engin

Kahta 02 Spor: Onur Güney xx, Gürkan Arslan xx (İlyas Sarı dk. 69 x), Emrullah Sarıhasanoğlu xx, İdris Güneş xx, İsmail Palta xx, Vedat Yeşilkaya xx (Samet Tok dk. 69 x), Volkan Pala xx (Emre Okur dk. 58 x), Ömer Faruk Canbirdi xx, Erkan Nazlı xx, Mehmet Doğan xx (Muhammet Çoban dk. 58), Barış Kılıç xx (Muhammet Şiyar Eroğlu dk. 90+6 ?)

Yedekler: Vedat Büyükgül, Osman Çağlar Uç

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Gol: İsmail Palta (90+2) (Kafta 02 Spor)

Sarı kart: Feyyaz Aydil (Etimesgut Belediyespor) - ANKARA

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1

Türkiye Kupası, İsmail Güner, 15 Temmuz, Sincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 Kahta 02 Spor: 1 - Son Dakika
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