Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Goller: Bahri Can Avcı (dk. 26 ve 49) (Sarıyer)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Sarıyer sahasında karşılaştığı Edirnespor 'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.

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