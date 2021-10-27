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Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2

27.10.2021 16:20
Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Sait Tuzcu xx, Burak Celep xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx

Turgutluspor: Soykan x, Sinan xx, Özgür xx, Serhat x (Mustafa Emir dk. 46 x), Burak x (Hamit dk. 46 x), Mutlu xx, Sarper xx, Erdoğan ?, Semih xx (Mahmut dk. 90 ?), Alper x (Ozan dk. 62 x), Okan xx

Yedekler: Numan, Yiğit, Ozan, Yaser

Teknik Direktör: Atila Gerin

Mardin 1969 Spor: Sercan xx, Hebat xx, Rıdvan xx, Mustafa Çoşkun x (Mustafa dk. 67 x), Abdulkadir xx, Eren xx (Ayhan dk. 67 xx), Kağan xx, Sercan Besler xx, Nimet xx (Kerim dk. 79 x), Mehmet xxx (Bünyamin dk. 88 ?), Özgür xxx

Yedekler: Ahmet, Akın

Goller: Mutlu (dk. 79) (Turgutluspor), Özgür (dk. 45+3), Mehmet (dk. 51) (Mardin 1969 Spor)

Kırmızı kart: Erdoğan (dk. 4) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Eren, Mehmet (Mardin 1969 Spor) - MANİSA

Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Turgutluspor, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 Mardin 1969 Spor: 2 - Son Dakika
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