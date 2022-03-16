Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak - Son Dakika
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Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak

16.03.2022 15:16
Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak

Malatyalı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu sporcusu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu söyledi.

Malatyalı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu sporcusu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu söyledi.

Antalya'da 9-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan, 2022 Yılı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, Genç Erkekler Fitness Açık Siklette Türkiye Şampiyonu olan sporcu Çağrı Adıyaman alınan başarıdan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatyalı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu sporcusu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu söyledi.

Kayhan da, alınan başarıdan dolayı memnuniyetini ifade ederek, sporcu Çağrı Adıyaman'a çeşitli hediyeler verdi. Kayhan, Adıyaman'a bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diledi. - MALATYA

Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak
Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak

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Adıyaman, Malatya, Türkiye, Fitnes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak - Son Dakika


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