Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı

1.Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katılmak için Medeniyetin Kalbi Malatya Battalgazi'ye gelen katılımcılar, üstü açık tur otobüsü ile ilçedeki tarihi mekanları gezdi. Gönüllerince doyasıya bir gün geçiren katılımcılar, tarih başkenti Battalgazi'ye hayran kaldı.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1.Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası devam ediyor. Birçok yerli ve yabancı sporcunun katıldığı turnuvaya özel bir tur gezisi düzenlendi. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tur gezisi ile katılımcılar, üstü açık tur otobüsü ile ilçedeki tarihi mekanları gezdi. Katılımcılar, bu özel tur gezisini kendileri için organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de teşekkürlerini iletti.

Battalgazi'de tarihi yolculuk

Tarih başkenti Battalgazi'de ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nü gezen katılımcılar, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan Höyüğe hayran kaldı. Katılımcılar gezi programı çerçevesinde Eskimalatya'daki Kanlı Kümbet'i, Yaşam Müzesi'ni (Poyraz Konağı), Selçuklu eseri Namazgah'ı, Ulu Cami'yi ve Roma İmparatoru Titus zamanında şehri dış etkenlere karşı korumak için inşa edilen Tarihi Surları da yakından inceledi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıkan katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Turnuvaya İstanbul'dan katılan Özel Cihan Yılmaz, "Malatya'da düzenlenen turnuvaya katıldık. Emektar bir sporcuyuz. Gayet güzel geçiyor turnuvamız. Turnuvada tüm detaylar düşünülmüş. Turnuvamız boşluğunda Battalgazi'deki tarihi mekanları geziyoruz. Bu gezide eskilere güzel bir yolculuk yaptık. Buralara hayran kaldık. Bizlere bu geziyi düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum" derken, Turnuvaya Kıbrıs'tan katılan Hüseyin Gamballi, "Malatya'da düzenlenen turnuvaya katıldık. Malatya çok güzel, Battalgazi çok güzel, turnuva çok güzel, Malatya'nın kayısı çok daha güzel. İnşallah yarışmada dereceye girerim" dedi.

Turnuvaya Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den katılan Fidan Shukurova, "Battalgazi'deki bu turnuvaya Azerbaycan'dan geldik. Çok özel ve güzel bir turnuva. Her şey çok güzel. Malatya halkı çok misafirperver. Herkes bizimle yakından ilgileniyor, kendi ülkemizde gibi hissediyoruz. Türkiye-Azerbaycan zaten kardeş bir ülke ve Battalgazi'deki bu turnuva ile bunu hassaslıkla hissettik. Turnuvada emeği geçen Osman Güder başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı. - MALATYA