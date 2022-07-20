Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı

20.07.2022 17:24
Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı

1.Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katılmak için Medeniyetin Kalbi Malatya Battalgazi'ye gelen katılımcılar, üstü açık tur otobüsü ile ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

1.Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katılmak için Medeniyetin Kalbi Malatya Battalgazi'ye gelen katılımcılar, üstü açık tur otobüsü ile ilçedeki tarihi mekanları gezdi. Gönüllerince doyasıya bir gün geçiren katılımcılar, tarih başkenti Battalgazi'ye hayran kaldı.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1.Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası devam ediyor. Birçok yerli ve yabancı sporcunun katıldığı turnuvaya özel bir tur gezisi düzenlendi. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tur gezisi ile katılımcılar, üstü açık tur otobüsü ile ilçedeki tarihi mekanları gezdi. Katılımcılar, bu özel tur gezisini kendileri için organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de teşekkürlerini iletti.

Battalgazi'de tarihi yolculuk

Tarih başkenti Battalgazi'de ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nü gezen katılımcılar, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan Höyüğe hayran kaldı. Katılımcılar gezi programı çerçevesinde Eskimalatya'daki Kanlı Kümbet'i, Yaşam Müzesi'ni (Poyraz Konağı), Selçuklu eseri Namazgah'ı, Ulu Cami'yi ve Roma İmparatoru Titus zamanında şehri dış etkenlere karşı korumak için inşa edilen Tarihi Surları da yakından inceledi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıkan katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Turnuvaya İstanbul'dan katılan Özel Cihan Yılmaz, "Malatya'da düzenlenen turnuvaya katıldık. Emektar bir sporcuyuz. Gayet güzel geçiyor turnuvamız. Turnuvada tüm detaylar düşünülmüş. Turnuvamız boşluğunda Battalgazi'deki tarihi mekanları geziyoruz. Bu gezide eskilere güzel bir yolculuk yaptık. Buralara hayran kaldık. Bizlere bu geziyi düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum" derken, Turnuvaya Kıbrıs'tan katılan Hüseyin Gamballi, "Malatya'da düzenlenen turnuvaya katıldık. Malatya çok güzel, Battalgazi çok güzel, turnuva çok güzel, Malatya'nın kayısı çok daha güzel. İnşallah yarışmada dereceye girerim" dedi.

Turnuvaya Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den katılan Fidan Shukurova, "Battalgazi'deki bu turnuvaya Azerbaycan'dan geldik. Çok özel ve güzel bir turnuva. Her şey çok güzel. Malatya halkı çok misafirperver. Herkes bizimle yakından ilgileniyor, kendi ülkemizde gibi hissediyoruz. Türkiye-Azerbaycan zaten kardeş bir ülke ve Battalgazi'deki bu turnuva ile bunu hassaslıkla hissettik. Turnuvada emeği geçen Osman Güder başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı Gölet cinayeti zanlıları adliyede Gölet cinayeti zanlıları adliyede
Kaynak: İHA

Osman Güder, Azerbaycan, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:13 Herkes kim olduğunu merak ediyordu! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sporcular Battalgazi'ye hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement