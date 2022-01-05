Sportif yetenek taramasına eğitsel malzeme desteği

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yetenek taramasına katılacak öğrencilere, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sportif ve eğitsel malzeme gönderildi.

Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi ile, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzeyde sporcu olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesine destek amaçlı, sportif ve eğitsel malzeme desteği aldıklarını belirtti. Sapmaz " Çocuklarımız zengin sportif malzeme içeriği ile yeteneklerini geliştirecek, eğlenecek, oynayacak ve geleceğin şampiyonları yetişecek" dedi. - KÜTAHYA