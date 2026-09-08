Sporting CP, yarınki Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP, teknik direktör Rui Borges yönetiminde son antrenmanını yaptı. Yarın TSİ 22.00'de Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Portekiz ekibi hazır.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP maç hazırlıklarını tamamladı.
Portekizli Teknik Direktör Rui Borges yönetiminde antreman gerçekleştiren Sporting CP, yarın TSİ ile 22.00'de başlayacak Sporting CP-Galatasaray karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: DHA
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