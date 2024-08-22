St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında ilk yarı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında ilk yarı golsüz tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

22.08.2024 23:17
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Stat: Tallaght

Hakemler: Mohammed Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere (Finlandiya)

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Lennon, Palmer (Dk. 45+1 Leavy), Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında ilk yarı golsüz tamamlandı - Son Dakika

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