Stadyum Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Stadyum Güvenliği Toplantısı

22.07.2026 17:12
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Bakanlar, stadyum güvenliği ve koordinasyon için yarın Riva'da toplanacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek toplantıyla yeni sezon öncesi stadyum ve tribün güvenliğine ilişkin konuları görüşecek.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında spor güvenliği tedbirleri ve liglerde kurumlar arası koordinasyonun ele alınması amacıyla düzenlenen toplantıların ikincisi, yarın Riva'da gerçekleştirilecek. Toplantıya bakanlar Çiftçi ve Bak'ın yanı sıra valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve gençlik ve spor il müdürleri katılacak. Deplasman takımları ve taraftarlarının güvenliği, taraftarların stadyumlara geliş ve gidiş güzergahları, müsabaka sırasında stat içinde ve çevresinde huzur ortamının sağlanması ile kurumlar arasındaki koordinasyon toplantının gündeminde yer alacak. Toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında il güvenlik kurullarının yetkileri ve müsabakalara ilişkin risk analizleri de ele alınacak.

GÜVENLİK PLANLAMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, Süper Lig'deki 18, 1'inci Lig'deki 20, 2'nci Lig'deki 35, 3'üncü Lig'deki 54, profesyonelliğe geçiş ligindeki 144 ve Süper Amatör Lig'deki 1250 takımın müsabakalarına ilişkin güvenlik planlamaları değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda, profesyonel ve amatör liglerdeki takımları kapsayan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra müsabakalarda görev alacak kurumların çalışma esasları görüşülecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Spor, Son Dakika

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