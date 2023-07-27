Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü - Son Dakika
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Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü

27.07.2023 22:50

Tesilcimiz Adana Demirspor, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Cluj'a konuk oldu. 1-1 berabere kalan temsilcimiz bir üst tur için deplasmandan umutlu döndü.

Tesilcimiz Adana Demirspor, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Cluj'a konuk oldu.

CLUJ, MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDU

Maça iyi başlayan Cluj, 5'inci dakikada Betanco'un kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Zaman zaman kalemizde pozisyonlar versek de oyundan düşmeyen temsilcimiz Adana Demirspor, ilk yarıda ouyuna orak olmak istedi fakat fırsatları değerlendiremedi.

STAMBOULI TARİHE GEÇTİ

İkinci yarıya iyi başlayan Adana Demirspor, 77'inci dakikada Stambouli'nin kaydettiği şahane golle durumu 1-1'e getirdi. Golün sahibi Stambouli, Adana Demirspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti.

Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü
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Son Dakika Spor Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü - Son Dakika
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