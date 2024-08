Spor

- Stanimir Stoilov: "Sahada futbol savaşı yaşandı"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası iki takım için de zorlu maç olduğunu ve sahada adeta bir futbol savaşı yaşandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yaptığını dile getiren Stoilov, "Son dakikalarda gelen beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım, ilk gole kadar taktiksel disipline tam anlamıyla bağlı kaldı. Ancak, penaltı sonrası kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ve bu süreçte ikinci golü kalemizde gördük. Yine de, ikinci yarıda toparlanarak sahada istediğimiz oyunu sergilemeye başladık ve aradığımız gole ulaştık. Bugün bize inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz, taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman, her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz. Bu, gerçekten bizim için çok önemliydi. Takımım, büyük bir mücadele sergiledi. Bu bizim için çok önemliydi. Aynı zamanda sahada üzerinde çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken noktalar da var. Takıma yeni katılan oyuncular oldu ve onlarla birlikte uyum sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. En kısa sürede en yüksek potansiyelimize ulaşmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.