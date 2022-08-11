74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini şık bir çalımla geçti ve son çizgiye indi. Münir, penaltı noktası önündeki Mahmut'a pasını attı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü, boşta kalan topu Touba yakın mesafeden ağlara yolladı: 2-0.

Kaynak: AA

Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

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