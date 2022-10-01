88. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kayserisporlu oyuncular bir kez daha pozisyon ararken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kontrol etti.

Kaynak: AA

Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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