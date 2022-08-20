Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.08.2022 20:31
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan BarcınBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, BajicKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Bahoken

Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Galatasaray tek değişiklik Galatasaray tek değişiklik
Kaynak: AA

Murat Ergin Gözütok, Ertuğrul Taşkıran, Bahattin Şimşek, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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