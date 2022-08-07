Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 20:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet NarinçBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar, Doğan Can Davas, Sergio, Borja, BajicAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson,...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar, Doğan Can Davas, Sergio, Borja, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Assombalonga

Goller: Dk. 23 Gökhan İnler, Dk. 28 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Cem Akpınar, Dk. 40 Traore (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio'nun sol kanatta ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bajic'in şutunda, top kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Boşta kalan topa Borja vurdu, defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması imzaladı Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması imzaladı
Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Giresunspor, Ertaç Özbir, Murat Cem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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