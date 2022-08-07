23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Giresunspor, Ertaç Özbir, Murat Cem, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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