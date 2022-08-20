Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0 - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0

20.08.2022 21:35
Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0

STAT: ÇotanakHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ergin Gözütok, Gökhan BarcınBİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Traore, Robert Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah), Borja Sainz (Dk.89 Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk.

STAT: Çotanak

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Traore, Robert Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah), Borja Sainz (Dk.89 Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk. 64 Doğancan Davas), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven)KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta  (Dk. 11 Mehmet Fevzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Fall (Dk. 82 Tunay Torun), Ahmet Engin (Dk. 68 Celina), Hajradinovic, BahokenGOL: Dk. 90 Riad Bajic (Bitexen Giresunspor)SARI KARTLAR: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer, Perez (Bitexen Giresunspor) - Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90'ıncı dakikada Bajic'in kaydettiği golle 1-0 yendi.

20'nci dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kornerden gelen topu bloke edip bekletmeden ileri gönderdi, Kasımpaşa kalecesi Ertuğrul Taşkıran ceza alanı dışında topu uzaklaştırmak isterken Sergio'ya adeta pas çıkardı, boş kaleye aşırtma bir vuruş yapan Sergio bu şansı kullanamadı ve top direğin dibinden auta gitti.28'inci dakikada Savicevic sol kanatta bindirme yapan Traore'ye çıkardı, bu oyuncunun sert şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle kornere gitti.39'uncu dakikada Kasımpaşa Eysseric ile serbest vuruş kullandı, Graovac'ın kafa şutunu kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.63'üncü dakikada Robert Mejia uzaklardan şansını denedi, kaleye sert giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kontrol etti.79'uncu dakikada Giresunspor sol kanattan Alper Uludağ ile korner kullandı, ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulan Sainz elverişli durumda kötü vurdu, top üsten auta gitti.84'üncü dakikada sağ kanattan Hayrullah Bilazer ortaladı, ceza alanı içerisinde boş durumdaki Doğan Can Kavas'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.  90'ıncı dakikada Bitexen Giresunspor atağında Doğan Can Davas sol kanattan çizgiye indi, yerden mükemmel bir pas çıkardı, topun gelişine vuran Bajic ağları havalandırdı: 1-0.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.


- Giresun
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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Murat Ergin Gözütok, Bahattin Şimşek, Giresunspor, Kasımpaşa, Giresun, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0 - Son Dakika
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