Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

22.08.2022 23:15
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal ElmasAltaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Oğuz Yılmaz, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 23:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement