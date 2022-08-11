Futbol: UEFA Süper Kupa - Son Dakika
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Futbol: UEFA Süper Kupa

11.08.2022 00:03
Futbol: UEFA Süper Kupa

Stat: Helsinki OlimpiyatHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Real Madrid: Courtois, Carvajal (Dk. 85 Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Dk. 67 Rodrygo), Casemiro, Kroos (Dk. 85 Tchouameni), Valverde (Dk. 76 Camavinga), Vinicius (Dk.

Stat: Helsinki Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Real Madrid: Courtois, Carvajal (Dk. 85 Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Dk. 67 Rodrygo), Casemiro, Kroos (Dk. 85 Tchouameni), Valverde (Dk. 76 Camavinga), Vinicius (Dk. 85 Ceballos), Benzema

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure (Dk. 70 Alario), Tuta, N'Dicka, Sow, Rode (Dk. 58 Götze), Knauff, Lenz, Kamada, Lindström (Dk. 58 Kolo Muani), Borre

Goller: Dk. 37 Alaba, Dk. 65 Benzema (Real Madrid)

Sarı kart: Dk. 90+2 Alario (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşılaştı.

37. dakikada Real Madrid golü buldu. Kroos'un sağ kanattan kullandığı kornerde önce Benzema ardından Casemiro yaptıkları kafa vuruşuyla topu Alaba ile buluşturdu. Kale sahasında boş durumdaki Alaba, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius'un pasında gelişine yaptığı vuruşla golü bulan Benzema, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

Öte yandan Real Madrid formasıyla 324. golünü atan Benzema, Raul'ü geride bırakarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol: UEFA Süper Kupa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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