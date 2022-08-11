Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan 'ı yakaladı.

Kaynak: AA

Real Madrid, Süper Kupa, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Süper Kupa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.