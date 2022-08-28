Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0

28.08.2022 21:23
Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 88 Gökhan Sazdağı), Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 88 Gökhan Sazdağı), Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 70 Gavranovic)BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Mejia (Dk. 88 Mert Hakan Kurt), Alperen Aydın, Fontanilla, Serginho (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), Bajic, Savicevic (Dk. 46 Doğan Davas), SainzGOLLER: Dk. 22 Onur Bulut, Dk. 72 Gavranovic, Dk. 87 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Kolovetsios (Yukatel Kayserispor), Fontanilla, Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Thiam ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.22'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Campanharo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutunda top ağlara gitti: 1-0.45+3'üncü dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Kullanılan korner sonrasında Kolovetsios, Fontanilla'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.45+5'inci dakikada Mane'nin penaltı atışında üst direğe çarpan top auta çıktı.72'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Onur Bulut pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.87'nci dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.


- Kayseri
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Kayserispor'dan farklı tarife! Giresunspor'u eli boş gönderdiler Kayserispor'dan farklı tarife! Giresunspor'u eli boş gönderdiler Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: DHA

Giresunspor, Kayserispor, Onur Bulut, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0 - Son Dakika
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