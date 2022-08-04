İstanbul Başakşehir: 1-3 - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir: 1-3

04.08.2022 23:48
İstanbul Başakşehir: 1-3

STAT: KopavogsvöllurHAKEMLER: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko AlakareBREIDABLIK: Einarsson - Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk.

STAT: Kopavogsvöllur

HAKEMLER: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko AlakareBREIDABLIK: Einarsson - Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 58 Steindorsson), Thorvaldsson, ThorhallssonİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Caiçara), Chouiar (Dk. 66 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 66 Crivelli)GOLLER: Dk. 63 Einarsson (Breidablik), Dk. 38 ve Dk. 90+2 Aleksic, Dk. 52 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir)SARI KARTLAR: Muminovic, Thorvaldsson (Breidablik), Ndayishimiye, Chouiar, Ömer Ali Şahiner (İstanbul Başakşehir)İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ile 90+2'nci dakikalarda Aleksic ve 52'nci dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 63'üncü dakikada Einarsson'dan geldi. Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Breidablik atağında Gunnlaugsson pasını ceza sahası yayı üzerindeki Thorhallsson'a çevirdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.27'nci dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla birlikte kat eden Aleksic, pasını sol kanattan hareketlenen Chouiar'a verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Chouiar'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Einarsson kurtardı.38'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Organize gelişen atakta Chouiar, sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali'yi gördü. Bu oyuncu son çizgiye indikten sonra pasını yerden ceza sahası içerisine çevirdi. Topla buluşan Aleksic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.52'nci dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Chouiar'ın sol kanattan verdiği arapas ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz'in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.60'ıncı dakikada Ingvarsson'un ceza sahası içi sol kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topla buluşan Steindorsson'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.63'üncü dakikada Breidablik öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Steindorsson pasını ceza sahası yayı içindeki Einarsson'a verdi. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.90+2'nci dakikada Başakşehir yeniden farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali, pasını penaltı noktası üzerindeki Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrıldı.

- İstanbul
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Breidablik-Medipol Başakşehir maçına doğru Breidablik-Medipol Başakşehir maçına doğru
Kaynak: DHA

Serdar Gürler, Deniz Türüç, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir: 1-3 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir: 1-3 - Son Dakika
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