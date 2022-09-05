Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.09.2022 22:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan DedeşGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, GomisGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic,...

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Sagal, Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo

Goller: Dk. 27 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 36 Gomis (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Oliveira, Dk. 45 Torreira, Dk. 45+5 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 39 Günay Güvenç, Dk. 45+5 Maxim (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Günay yakın direk dibinde yatarak topu kornere çeldi.

11. dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Figueiredo, Nelsson'u geçen meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti.

17. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasa koşan Gomis'in zor pozisyonda vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanada yakın bölgede topu alan Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını soldan hareketlenen Sagal'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Sagal'ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Oliveira uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden üzerine gelen topu kaleci Günay güçlükle kontrol etti.

36. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden gönderdiği topa Addülkadir Parmak yatarak müdahale etti. Bu oyununun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Hanousek'e çarparak kale sahasına yöneldi. Pozisyonu takip eden Gomis, uygun durumda kafayla vurduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

38. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağının içiyle çıkardığı şutta kaleci Günay Güvenç ters elle uçarak soluna giden topu son anda kornere tokatladı.

41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza sahası yayı içinde topu alan Boey, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Günay'ı geçen top yan direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Van'da uluslararası 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu' düzenlenecek Van'da uluslararası 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu' düzenlenecek VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK
Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Günay Güvenç, Yunus Akgün, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
21:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız gazeteciye çarpıcı yanıt: Türkiye'yi örnek alın
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 22:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement