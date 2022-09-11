Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 22:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç SezertamKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Eysseric (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Celina (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 88 Dubois), Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 83 Berkan Kutlu), Yunus Akgün (Dk. 83 Rashica), Mertens (Dk. 76 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Seferovic)

Goller: Dk. 16 Bahoken, Dk. 90 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis, Dk. 49 ve 69 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Eysseric, Dk. 90+6 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çİftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Ertuğrul Taşkıran, Sadık Çiftpınar, Yunus Mallı, Tunay Torun, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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