Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

25.08.2022 22:02
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel RodriguezFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Serdar Dursun (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel RodriguezFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Serdar Dursun (Dk. 80 Valencia)AUSTRIA WIEN: Früchtl - Koumetio, Mühl, Handl (Dk. 80 Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keleş), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 Holland), Fischer, Gruber (DK. 66 Djuricin), Fitz (Dk. 66 Vucic), TabakovicGOLLER: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) - Dk. 45+1 Martins (Austria Wien)SARI KARTLAR: Martins, Kreiker (Austria Wien)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

12'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert vuruşunda Braunöder'e çarpan top kaleciyi aşarak ağlarla buluştu: 1-0.26'ncı dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunu Ranftl son anda kale çizgisinden çıkarmayı başardı.44'üncü dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.45+1'inci dakikada sağ taraftan Ranftl'ın kullandığı taçta Fitz, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Fitz'in ortasında ceza sahası içinde Martins'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.54'ücü dakikada Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.70'inci dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Rossi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.79'uncu dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın uzak kale direğine plase vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) İrfan Can Kahveci yıldızlaştı İrfan Can Kahveci yıldızlaştı
Kaynak: DHA

İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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