Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

HAKEMLER: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel RodriguezFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Serdar Dursun (Dk. 80 Valencia)AUSTRIA WIEN: Früchtl - Koumetio, Mühl, Handl (Dk. 80 Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keleş), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 Holland), Fischer, Gruber (DK. 66 Djuricin), Fitz (Dk. 66 Vucic), TabakovicGOLLER: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) - Dk. 45+1 Martins (Austria Wien)SARI KARTLAR: Martins, Kreiker (Austria Wien)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

12'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert vuruşunda Braunöder'e çarpan top kaleciyi aşarak ağlarla buluştu: 1-0.26'ncı dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunu Ranftl son anda kale çizgisinden çıkarmayı başardı.44'üncü dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.45+1'inci dakikada sağ taraftan Ranftl'ın kullandığı taçta Fitz, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Fitz'in ortasında ceza sahası içinde Martins'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.54'ücü dakikada Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.70'inci dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Rossi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.79'uncu dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın uzak kale direğine plase vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

