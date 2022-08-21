Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.08.2022 23:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan YemişkenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 90+3 Umut Meraş), Berkay Vardar (Dk. 46 Kartal Yılmaz), Muleka, Salih Uçan, Fernandes, N'Koudou, Weghorst (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 90+3 Umut Meraş), Berkay Vardar (Dk. 46 Kartal Yılmaz), Muleka, Salih Uçan, Fernandes, N'Koudou, Weghorst (Dk. 90+3 Cenk Tosun)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk. 14 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Dresevic, Caner Erkin, Münir Mercan (Dk. 63 Jimmy Durmaz), Shukurov, Ozdoev (Dk. 83 Ricci), Ahmed Musa (Dk. 63 Colley), Borini (Dk. 83 Kazım Kazım), Diagne

Goller: Dk. 17 Weghorst, Dk. 34 N'Koudou, Dk. 50 Muleka, Dk. 90 Rosier (Beşiktaş), Dk. 53 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozdoev, Dk. 43 Diagne, Dk. 90+2 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Muleka, Dk. 42 Berkay Vardar, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

50. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

53. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta son olarak topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi: 3-1

62. dakikada Masuaku'nun soldan uzun ortasına Weghorst çaprazdan kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Caner Erkin'in ortasında Ersin Destanoğlu'nun kurtarmak istediği top altıpas üstünde boşta kaldı. Yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Umut Meraş, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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