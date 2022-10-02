Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.10.2022 22:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan OkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 73 Fernandes), Josef, Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 73 Ghezzal), Redmond (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 73 Fernandes), Josef, Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 73 Ghezzal), Redmond (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Rossi), Crespo (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln Henrique (Dk. 86 Alioski), İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Pedro (Dk. 70 Batshuayi), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 42 Crespo, Dk. 83 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45 Masuaku, Dk. 90+3 Fernandes (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.

89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

YORUMLAR
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Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI) Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI) Beşiktaş-Fenerbahçe Beşiktaş-Fenerbahçe
Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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