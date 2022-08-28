Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika
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Ümraniyespor: 1-0

28.08.2022 00:01
Ümraniyespor: 1-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş ElbilADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Tayyip, Samet, Onyekuru (Dk. 81 Semih), Bjarnason (Dk. 60 Belhanda), Akintola (Dk. 72 Yusuf), Ndiaye, Svensson, Dzyuba (Dk. 46 Balotelli), Rodrigues, Stambouli (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş ElbilADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Tayyip, Samet, Onyekuru (Dk. 81 Semih), Bjarnason (Dk. 60 Belhanda), Akintola (Dk. 72 Yusuf), Ndiaye, Svensson, Dzyuba (Dk. 46 Balotelli), Rodrigues, Stambouli (Dk. 59 Gökhan)ÜMRANİYESPOR: Serkan - Lenjani (Dk. 72 Gheorghe), Sackey, Serkan Göksu, Metehan (Dk. 63 Onur), Avounou, Oğuz, Bettaieb (Dk. 46 Umut), Allyson, Mrsic (Dk. 46 Kartal), GlumacGOLLER: Dk. 6 Rodrigues (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor) - Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.6'ncı dakikada Adana Demirspor'da Ndiaye'nin pasında topu ceza sahası dışında kontrol eden Rodrigues kaleye sert şut çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.14'üncü dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Rodrigues, defans arkasına sarkan Akintola'yı gördü. Topla buluşan Akintola, topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak kaleci Serkan, gole izin vermedi.22'nci dakikada Ümraniyespor'un atağında Lenjani soldan ortaladı. Ceza alanında topa yükselen Avounnou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.38'inci dakikada Adana Demirspor'da Ndiaye, Rodrigues'e pasını gönderdi. Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada Ümraniyespor atağında Avounou soldan gönderdiği topa dokunamayan Metehan, mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.64'üncü dakikada Ümraniyespor'da Avounou'nun ceza sahasına ortasında Serkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.67'nci dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla vurduğu sert şut, kaleci Ertaç'ta kaldı.74'üncü dakikada Adana Demirspor'da Gökhan, pasını Yusuf'a gönderdi. Yusuf sağdan ceza alanına girdi ve yerden gönderdi. Onyekuru'dan önce Ndiaye araya girip altıpastan topu auta attı ve mavi-lacivertliler mutlak golden oldu.78'inci dakikada Serkan sağ kanattan ikinci direğe orta açtı. Umut'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma  Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Adana
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika
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