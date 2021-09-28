Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı

Süper Lig'de peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmayı TT Stadı'nda izleyen A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Berkan Kutlu'nun performansıyla adeta büyülendi.

İSTATİSTİKLERİYLE MAÇA DAMGA VURDU

Sabah'ın haberine göre; Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

NORVEÇ VE LETONYA MAÇINDA İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYECEK

23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.