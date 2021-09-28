Üye Girişi
Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı - Son Dakika

Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı

28.09.2021 23:53
Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı, System.String[]

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray-Göztepe maçını statta takip etti. Alman hoca, Berkan Kutlu'ya hayran kalırken Letonya maçı için A Milli Takım kadrosuna almaya karar verdi.

Süper Lig'de peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmayı TT Stadı'nda izleyen A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Berkan Kutlu'nun performansıyla adeta büyülendi.

İSTATİSTİKLERİYLE MAÇA DAMGA VURDU

Sabah'ın haberine göre; Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

NORVEÇ VE LETONYA MAÇINDA İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYECEK

23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu 23:22 Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor 23:00 Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti 22:36 Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi 21:19 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 20:38 Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı 20:05 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Nihat Kahveci, Ajax-Beşiktaş maçının hakemini yerden yere vurdu: Türklerle sıkıntısı var Nihat Kahveci, Ajax-Beşiktaş maçının hakemini yerden yere vurdu: Türklerle sıkıntısı var         
23:27
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi         
22:50
Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu         
22:12
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır         
19:29
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 00:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement