Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda yarın Cebelitarık'a karşı önemli bir sınav verecek. Fanatik'in haberine göre; Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, çift forvetli sistemi sahaya sürecek.

SERVİSİ HALİL YAPACAK

Galatasaray'da pas istasyonu olan Halil, Burak'ın gerisinde olacak. Halil iki yönlü pres uygulayacak. Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına koşu yapacak. Hakan kağıt üstünde kanatta olacak ama serbest rolde.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Orta sahada Ozan ve Berat'ın oynama ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. İkili ön alan presine katılacak. Kapalı oynayacak Cebelitarık'a karşı hücumda çok adamla oynayacağız. Ozan'ın yerinde Berkan değişikliği de görülebilir. Milli Takım, ofansif 4-4-2 dizilişiyle sahada olacak.

YİNE SERDAR DURSUN

Oyunun sıkışması halinde Serdar Dursun ya da Kenan Karaman sahaya atılacak. Serdar, Halil ve Burak'ın son bölümde birlikte oynama ihtimali de yüksek.