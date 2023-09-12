Stefan Kuntz: Japonya mağlubiyeti bizi ileri götürecek - Son Dakika

Stefan Kuntz: Japonya mağlubiyeti bizi ileri götürecek

Son Güncelleme: 12.09.2023 18:21

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya kaybedilen hazırlık maçının ardından konuştu. Kuntz, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ve bu durumun takımı ileri götüreceğini ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya 4-2 kaybedilen hazırlık maçını değerlendirdi. Alman teknik adam, bu mağlubiyetin milli takımı ileriye götüreceğini belirtti.

"JAPONYA İLE MÜCADELE EDEMEDİK"

Kuntz, "İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Resmen dalga geçiyor! Kuntz'dan tepki çekecek sözler: Bu mağlubiyet bizi ileri götürecek

"BU MAĞLUBİYET BİZİ İLERİ GÖTÜRECEK"

Maçı kaybetmelerine değinen Alman hoca, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek. Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu" dedi.

Resmen dalga geçiyor! Kuntz'dan tepki çekecek sözler: Bu mağlubiyet bizi ileri götürecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz: Japonya mağlubiyeti bizi ileri götürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz: Japonya mağlubiyeti bizi ileri götürecek - Son Dakika
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