STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor

18.07.2022 21:43

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, düzenledikleri sürpriz organizasyonla takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum gününü kutladı.

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Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü
Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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