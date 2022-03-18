Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak - Son Dakika
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Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak

18.03.2022 23:33
Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'e 110-88 kaybedilen maçta sakatlanan Curry'nin sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Curry'nin durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Bu sezon Warriors formasıyla 64 maça çıkan Curry, 25,5 sayı, 5,2 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakaladı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Boston Celtics, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak - Son Dakika


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