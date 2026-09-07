Stoilov: Gaziantep FK maçının ilk yarısı Göztepe kariyerimin en kötü 45 dakikasıydı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK karşısında oynadıkları ilk 45 dakikanın, sarı-kırmızılı takımın başındaki en kötü ilk yarı olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Görevde bulunduğu üç yıl boyunca yaşadığı en kötü 45 dakikayı geride bıraktıklarını ve olabilecek tüm olumsuzlukları bu devrede yaşadıklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Sahada yapılabilecek tüm hataları yaptık ve Göztepe'nin oyun kimliğini hiçbir şekilde yansıtamadık; hem hücumda hem de savunmada girdiğimiz tüm ikili mücadeleleri kaybettik" dedi.

"Tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz"

Sadece savunma değil hücum hattındaki oyuncuların da ikili mücadelelerde yetersiz kaldığını ve bu durumun kendilerine büyük sıkıntı oluşturduğunu vurgulayan Stoilov, "Maçın ikinci yarısına daha güçlü başladık, kendi oyun anlayışımızla skoru çevirmek için mücadele ettik ancak kırmızı kartın ardından maçın bizim için koptuğunu söyleyebilirim ve şu anda hep birlikte çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Birlik olmalıyız"

Bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun aklımızı doğru kullanmak, çok daha sıkı çalışmak ve istisnasız herkesin daha iyi performans sergileyerek tüm Göztepe ailesinin birlik olması olduğunu belirten Stoilov, "Bu, bizim adımıza son derece önemlidir; çünkü bu zorlu süreç yalnızca oyuncular veya teknik heyet için değil, tüm Göztepe camiası için tehlike arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin üstesinden ancak hep birlikte hareket ederek gelebileceğimizi ve üç yıldır inşa ettikleri bu birlikteliği kesinlikle bozmamaları gerektiğini vurgulayan Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Bu olumsuz ortamdan ancak dayanışmayla çıkabiliriz ve aynı zamanda sakatlığı bulunan stoperlerimizin bir an önce savunma hattına dönmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Onların katılımıyla savunmada çok daha güçlü olacaklarını, şu an kalemizde çok fazla gol gördüklerini ve bu durumun kendilerine büyük zarar vererek kesinlikle normal bir durum oluşturmadığını belirten Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Ben bu tür kriz süreçlerini yönetebilecek tecrübeye sahip bir teknik direktörüm; bir oyuncunun hata yapması doğal karşılanabilir" şeklinde konuştu.

"Diğer savunmacılar Ege'den daha fazla hata yaptı"

Diğer savunma oyuncularının Ege'den daha fazla hata yaptığını düşündüğünü ancak onun psikolojisini korumak adına böyle bir değişikliğe başvurduğunu belirten Stoilov, "Luca ile ilgili değişiklik kararını da teknik direktör olarak bizzat ben verdim ve taraftarların ona gösterdiği tepkiyi gördüm; bu durumun hem kendisini hem de takımı olumsuz etkilediğini düşündüğüm için değişikliğe gittim" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, şu anda kenetlenmeleri gerektiğini belirterek, "Zira üç yılda oluşturduğumuz olumlu havayı dağıtmak çok kolaydır, buna kesinlikle müsaade etmemeliyiz ve Göztepe'yi seven herkesin takıma destek olması ve hep birlikte bir birlik ortamı oluşturmamız şarttır" dedi.

"Sonko ve Godoi dönünce daha güçlü olacağız"

Sonko ve Godoi sakatlıktan döndüklerinde savunma anlamında çok daha güçlü olacaklarını düşündüğünü ve onların takımla beraber hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Stoilov, "Godoi zaten takımı çok iyi tanıyan bir oyuncudur ve kesinlikle onların dönüşüyle beraber savunma hattında çok daha istikrarlı olacağımıza inanıyorum. Taha ve Ege'nin oldukça genç oyuncular. Aynı zamanda savunmada Bokele gibi bizimle uzun süredir oynayan tecrübeli bir ismimiz var ve biraz önce belirttiğim gibi asıl gücümüz sakatlıktan dönen oyuncularımızın takıma katılmasıyla ortaya çıkacak" dedi.

O zaman savunmada oldukça tecrübeli ve kaliteli üç oyuncuları olacağını, ayrıca genç oyuncularının da şu ana kadar kötü bir performans sergilemediğini düşündüğünü belirten Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Sakatlıklar yaşandığında stoper mevkisine transfer yapmayı düşündük ancak sakatlıktan dönen oyuncularımız toparlandığında o bölgede oyuncu yığılması olacağını hesaba kattık ve bununla birlikte transfer edebileceğimiz oyuncuların kalitesi de istediğimiz seviyede değildi, bu nedenle o bölgeye takviye gerçekleştirmedik" şeklinde konuştu.