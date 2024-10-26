Stoilov: Taraftarımızla 12 Kişi Gibiydik - Son Dakika
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Spor

Stoilov: Taraftarımızla 12 Kişi Gibiydik

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Stoilov taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

26.10.2024 23:41
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- Stanimir Stoilov: "Taraftarımız sayesinde 12 kişi gibi oynadık"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve taraftar sayesinde eksik değil 12 kişi gibi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taraftarlarının büyük bir desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, "Bugün gerçekten mükemmel bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Çünkü öncelikle çok güçlü bir takıma karşı ve çok iyi bir hocaya karşı bu galibiyeti aldık. İkinci olarak sahada üç bir istediğimiz enerjimiz ve sahadaki duruşumuz kesinlikle üst seviyedeydi ve istediğimiz o dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Üçüncü olarak da taraftarlarımız bizimle bütünleşerek bugün kesinlikle bizlere verdikleri muhteşem destekle ve galibiyeti hak ettiler. Oyuncularım sahada on kişi kaldığımız dönemde bile on kişi olduklarını asla hissetmediler. Tam tersine sanki biz bugün 12 kişi gibiydik. Çünkü taraftarlarımız bize ekstra bir güç kattılar verdikleri desteklerle. Özel olarak bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Tekrar herkese tebrik ediyorum. Öncelikle oyuncularımla gurur duyuyorum. Ama sadece oyuncularımla değil tüm kulüple, taraftarlarımızla, hocalarla ve bu galibiyette rol oynayan herkesle gurur duyuyorum. Çünkü biz kesinlikle bu galibiyeti bugün hep beraber aldık. Her zaman söylediğim gibi biz beraber olduğumuzda kimse bizi durduramaz. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İstediğiniz futbolu sahada yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bugünkü galibiyetle beraber oyuncularımızla seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu ve potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu anlamış oldular. Söylediğim gibi bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum"

Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini söyleyen Stoilov, "Çünkü federasyon da bununla ilgilenen insanlar var. Ama daha çok tabii ki iptal edilen golümüz enteresandı. Daha önce Romulo'nun da golü iptal edilmişti ama daha sonra çok açık bir gol olduğu o zaman ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu tarz goller iptal edildiğinde oyuncuları o anda etkileyebiliyor. Genç oyuncularımız var. Onlar için gol atmak tabii ki ayrı bir motivasyon ve değerli. Devre arasında aslında çok fazla değişiklik yapmadım. Aynı hırsla, aynı dinamizmle devam etmeleri gerektiğini oyuncularıma ilettim. Aynı şekilde geriye çekilmememiz gerektiğini de söyledim ama tabii ki iyi defans yapmaya devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü iyi defans yapınca golü bulacağımızı biliyordum. Geriye çekilseydik kolay bir şekilde kaybedebilirdik. Çünkü Trabzonspor gerçekten kaliteli ayaklara sahip özellikle ön alanda iyi bir takım. Ama dediğim gibi biz istediğimiz hırsı futbolu anda sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Eksiklerinin olduğunu dile getiren Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı:

"Özellikle forvet hattımızda Romulo ve Kubilay'ın sakatlığı bizim için önemli. Şu anda önde iki oyuncumuz var. Bugün bu iki oyuncumuzu önde kullanabildik. Daha sonraki dakikalarda da sizin de gördüğünüz gibi Matsuki ve David'i santrafor hattına çektik. Şimdi gelecek hafta sıkıntımız var. Çünkü Dennis gördüğü kattan dolayı oynamayacak. Solet'in kart cezası olacak. Ama biz bunların üstesinden geleceğiz. Bunları çözeceğiz. Çünkü bu rotasyonları yapmak ve eksik olan bölgelerde oynayacak oyuncuları, oralara adapte etmek bizim işimiz. Ama dediğim gibi en büyük problem bizim için şu anda forvet hattında diyebiliriz. Çünkü orada iki oyuncunun sakat olması ve Fofana da en iyi durumunda değil."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Stoilov: Taraftarımızla 12 Kişi Gibiydik - Son Dakika

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