STSO'dan Sivasspor’a Destek Açıklaması - Son Dakika
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STSO'dan Sivasspor’a Destek Açıklaması

16.06.2026 09:52
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivasspor'a destek vermediği eleştirilerine yasal gerekçelerle cevap verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, zor günler geçiren Sivas spor'a destek vermedikleri yönündeki eleştirilere cevap verdi. Doğrudan desteğin yasal olmadığı belirtilerek, Sivasspor Divan Kurulu'nun kendileriyle herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığı belirtildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (STSO), Sivasspor'a destek vermedikmerini iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptıldı. Açıklamada, odanın mevcut mevzuat gereği spor kulüplerine nakdi yardım veya sponsorluk desteği sağlayamadığı belirtilirken, Sivasspor'a verilen desteklerin iş insanları ve meclis üyelerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.STSO tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Sivasspor Divan Kurulu'nun oda ile herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığı da kaydedildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Mevcut mevzuat gereği, odamızın bütçesinden spor kulüplerine nakdi yardım yapılması veya sponsorluk desteği verilmesi mümkün değildir. Sivasspor'a sağlanan destekler ise bugüne kadar meclis üyelerimiz ve iş insanlarımızın tamamen şahsi ve gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Sivasspor Divan Kurulu'nun Odamızla herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığını da belirtmek isteriz.STSO, Sivas'ın en güçlü çatı kuruluşu olarak her zaman sorumluluk almaktan kaçınmamış; şehrimizin ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu her kritik süreçte tüm üyeleriyle birlikte seferber olmuş, gerçekleştirdiği kampanyalarla Sivasspor'a yüksek miktarlarda maddi ve manevi destek sağlamıştır. Geçmişten bugüne Sivasspor'un yönetim kademelerinde görev yapan pek çok değerli isim, aynı zamanda Odamızın üyesidir. Bu nedenle Sivasspor ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında sadece kurumsal değil, güçlü bir gönül bağı da vardır. Sivasspor'u şehrimizin ortak değeri olarak görüyor; imkanlarımız ve yasal çerçeve içerisinde her zaman kulübümüzün ve camiamızın yanında yer almaya devam edeceğiz."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor STSO'dan Sivasspor’a Destek Açıklaması - Son Dakika

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