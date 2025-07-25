Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su Altı Ragbisi Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Manisa GSİM Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda, kadın, erkek 21 yaş altı ve elit yaş kategorilerinde 9 kulüpten sporcular yer alıyor.

Aynı zamanda milli takım seçmelerinin de yapılacağı mücadeleler, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, su altı ragbisinde sezonun ilk ulusal şampiyonasını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Yarışma organizasyonuna güzel hazırlandık. Takımlarımızın performanslarıyla şampiyonluk sonrasında milli takım kadromuzu şekillendireceğiz. Bugüne kadar kazanılan uluslararası başarılarımıza ciddi anlamda istikrar kazandırarak her yıl ülkemizi gururlandırmak federasyonumuzun öncelikli amaçlarından. Su altı camiamızın her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarına, yerel yönetimlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.