Üye Girişi
Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18.02.2022 19:30
Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı.

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ilk maçını Ukrayna karşısında son dakikada attığı golle 7-7 eşitlikle tamamladı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takım, Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail ile D Grubunda mücadele ediyor.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

YORUMLAR
500
Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Ukrayna, Su Topu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:41 KDK'dan mağdur vatandaşı sevindiren karar! Fazladan faturalandırma yapıldığı için parası geri ödendi
18:35 Mario Balotelli saçlarını kazıttı! Yeni tarzı beğeni topladı
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
18:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, suikastinde yakalanan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 19:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement