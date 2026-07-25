Sualtı Hokeyi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Sualtı Hokeyi Şampiyonası Sona Erdi

Sualtı Hokeyi Şampiyonası Sona Erdi
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Gebze'de düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gebze Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ödül töreni, Gebze Spor Salonu'nda yapıldı.

Törene, CMAS Teknik Komite Başkanı Alain Foret, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile sporcular ve davetliler katıldı.

18 Temmuz'da başlayan şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili, Hollanda, Arjantin, ABD ve Avustralya'dan toplam 533 sporcu katıldı, organizasyonda 30 hakem de görev yaptı.

Şampiyonada 24 yaş altı erkek ve kadınlarda Yeni Zelanda, 19 yaş altı erkeklerde Türkiye, 19 yaş altı kadınlarda ise Kolombiya dünya şampiyonu oldu. Türkiye, 24 yaş altı kadınlarda gümüş madalya kazanırken 19 yaş altı kadınlarda ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Ödül töreninde konuşan TSSF Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, şampiyonada yalnızca madalyaların değil, dostlukların da kazanıldığını söyledi.

Konuşmasının ardından Sağlam, bir sonraki CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Avustralya'nın temsilcilerine organizasyon bayrağını teslim etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sualtı Hokeyi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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