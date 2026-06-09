Sualtı hokeyinde Federasyon Kupası\'nın sahibi Deniz Yıldızları Spor Kulübü oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirdiği Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası-Büyük Kadınlar Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Antalya Sualtı Sporları Kulübü Türkiye Şampiyonu olurken, Federasyon Kupası'nın sahibi Deniz Yıldızları Spor Kulübü oldu.

Şampiyonluk ve Federasyon Kupası müsabakaları, Gebze GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Yarışmalara 20 spor kulübünden 18'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere toplam 24 takım katıldı. 4 gün boyunca 302 sporcu, en zor spor dallarından biri olan sualtı hokeyinde tek nefeste en iyi performanslarını sergilediler. Yapılan müsabakalar sonunda Antalya Sualtı Sporları Kulübü büyük erkeklerde Türkiye Şampiyonu olurken, ikinci ODTÜ Spor Kulübü, üçüncü Derin Ege Spor Kulübü oldu. Erkekler B liginde Denizkızı Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıkarken, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Spor Kulübü ikinci, Çanakkale Sualtı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen Federasyon Kupası yarışmalarında büyüklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gökçeada Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Talha Ersoy, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü Dr. İrfan Kara, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kavaz'ın da hazır bulunduğu madalya ve kapanış töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kadir Sağlam: "Gebze'de, sualtı hokeyinde ilk kez bir dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapacağız"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, "Dereceye giren erkek ve kadın takımları, gösterdikleri üstün performansları dolayısıyla tebrik ediyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederim. Sualtı hokeyi, federasyonumuzun en başarılı branşlarından. 16-26 Temmuz tarihleri arasında yine Gebze'de, sualtı hokeyinde ilk kez bir dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapacağız. Hazırlıklarımız hem Milli Takım düzeyinde hem organizasyon anlamında tüm hızıyla titiz bir şekilde devam etmektedir. Camiamızın etkinliklerinde bizlerin yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarımıza, Türkiye Şampiyonası organizasyonumuz özelinde Kocaeli Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, tüm idari ve yerel yönetimlere çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL