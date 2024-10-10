Suat Çelen, Cimnastik Federasyonu Başkanı Seçildi

Spor

ANKARA'da bugün yapılan Türkiye Cimnastik Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ve 5'inci Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine tek aday olarak giren Suat Çelen, delegelerden 159 oy alarak 4 yıllığına tekrar başkan seçildi.

Mevcut başkan Suat Çelen'in tekrar aday olduğu Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanlık seçimi Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Yönetim ve Mali raporların ibra edildiği Türkiye Cimnastik Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurul ve 5'inci Mali Genel Kurulu'na 223 delegeden 170 kişi katıldı. 11 oyun geçersiz olduğu kurulda 159 oy alan Suat Çelen, yeniden Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan seçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu başkanlığına tekrar seçilen Suat Çelen yönetiminde; ' Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Deniz Varol, Hakan Ünal, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Natalia İmga, Onur Çağlar, Tolga Atıcı ve Yasemin Üner' yer aldı.