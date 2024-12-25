Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Seçildi

Spor

TÜRKİYE Boks Federasyonu 6'ıncı olağan ve 8'inci mali genel kurulunda üç aday olarak Eyüp Gözgeç, Selçuk Aydın ve Suat Hekimoğlu başkanlık için yarıştı.

299 delegeden 294'ünün katılım gösterdiği ve 7 oyun geçersiz olduğu seçimde Suat Hekimoğlu 119 oy alarak Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu.

2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda Eyüp Gözgeç 92, Selçuk Aydın ise 76 oyda kaldı.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına seçilen Suat Hekimoğlu'nun yönetiminde; Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan ve Gökhan Kazaz yer aldı.