SUBÜ Öğrencileri Muay Thai Şampiyonasında Başarılı Oldu - Son Dakika
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SUBÜ Öğrencileri Muay Thai Şampiyonasında Başarılı Oldu

SUBÜ Öğrencileri Muay Thai Şampiyonasında Başarılı Oldu

SUBÜ öğrencileri, Mersin'de düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Muay Thai Şampiyonasını 2 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. SUBÜ'nün kadın takımı müsabakalar neticesinde şampiyon oldu.

27.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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SUBÜ öğrencileri, Mersin'de düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Muay Thai Şampiyonasını 2 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. SUBÜ'nün kadın takımı müsabakalar neticesinde şampiyon oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Ligi Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katıldı. Yaklaşık 400 sporcunun yer aldığı şampiyonayı SUBÜ'nün erkek ve kadın takımlarında yer alan öğrenciler; 2 altın, bir gümüş ve bir bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladı. Öğrencilerden Alperen Avcı 67 kilogramda, Beyza Ece Tokat 51 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Özgenur Avcıl 60 kilogramda gümüş madalya, Ceylan Işık ise 45 kilogramda bronz madalya kazandı.

Böylelikle SUBÜ Kadın Takımı 10 puan elde ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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