Daha önce 2012'de şampiyon olan Sao Paulo ise çıktığı ikinci finalden mağlup ayrıldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kıtanın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında final maçı, Sao Paulo ile Independiente del Valle arasında yapıldı.

Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sudamericana Kupası'nda şampiyon Independiente del Valle - Son Dakika

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