Ali Koç sudan ucuza satın alıyor! İşte sahibi olacağı yeni kulüp - Son Dakika

Ali Koç sudan ucuza satın alıyor! İşte sahibi olacağı yeni kulüp

Son Güncelleme: 07.10.2023 11:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje'yi satın almak istediği iddia edildi. Güncel olarak 3 milyon euro borcu olan kulübü satın almayı planlayan Koç, Skopje'yi pilot takım yapmak istiyor.

Uzun süredir Fenerbahçe'ye bir pilot kulüp arayışında olan Ali Koç, Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje'yi satın almak için harekete geçti.

ROTA BALKANLAR

Ekipa Mk sitesindeki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Balkanlar'dan bir kulüp almak için start verdiği belirtildi. Koç'un aklındaki takımın ise Vardar Skopje olduğu ifade edildi.

"İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2 veya 3. ligden kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç sudan ucuza satın alıyor! İşte sahibi olacağı yeni kulüp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç sudan ucuza satın alıyor! İşte sahibi olacağı yeni kulüp - Son Dakika
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