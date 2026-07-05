Sude Naz Bayar\'dan Gümüş Madalya

Aydınlı milli atlet Sude Naz Bayar, Slovenya'da düzenlenen U-18 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye Milli Takımı ile Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Slovenya'nın Novo Mesto kentinde gerçekleştirilen U-18 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sude Naz Bayar, önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Aydınlı milli sporcunun da yer aldığı 4x100 metre Bayrak Türkiye Milli Takımı, şampiyonada sergilediği başarılı performansla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli formayla elde ettiği başarıyla hem Aydın'ın hem de Türkiye'nin gururu olan Sude Naz Bayar'ın Balkan ikinciliği, Aydın atletizminin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - AYDIN