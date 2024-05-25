Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik etti

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek'i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen seçimde, Dursun Özbek 1877 oy alırken, Süheyl Batum 587 oy aldı. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

25.05.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek'i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tevfik Fikret, Dursun Özbek, Galatasaray, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
19:12 Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
16:42 Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 19:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement