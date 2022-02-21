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Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1 - Son Dakika

Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

21.02.2022 10:45
Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Şuhut Belediye Hisarspor ile Susuz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Susuz Belediye Spor 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarısı kıyasıya mücadele içerisinde geçen futbol müsabakasında gol sesi çıkmadı. Susuz Belediye Spor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Sezer Candan attı. Mücadelede başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

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Amatör Lig, Karahisar, Susuz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1 - Son Dakika
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