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Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika

Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu

17.02.2022 10:49
Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan müsabakada ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu.

İlk yarısı çekişmeli geçen mücadelede Emirdağ Spor 3. dakikada Mehmet Erdem Kafkas'ın golüyle ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor karşısında 1-0 öne geçti. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi derbisinin ilk devresi 1-0 Emirdağ Spor'un üstünlüğüyle bitti.

2. yarıda Emirdağ Spor ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor karşısında 51. dakikada Kaan Gürkan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi yeşil beyazlar 8 Numaralı Yıldız Futbolcusu Erdal Yüksel'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Deplasmanda iyi bir oyun sergileyen Emirdağ Spor 68. dakikada Onurhan Gökdemir ve 72. dakikada Davut Başer'in golleriyle Şuhut Belediye Hisarspor'u 4-1'lik skorla yenerek liderlik koltuğunda emin adımlarla ilerledi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu
Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu
Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu
Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu

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Mehmet Erdem, Karahisar, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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