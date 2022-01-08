Şuhutlu karateciler 3 madalya birden kazandı

Afyonkarahisar 'da düzenlenen Okullararası Gençler Karate İl Şampiyonası'nda Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri 4 madalya ile Şuhut ilçesine döndüler.
Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Okullararası Gençler Karate İl Şampiyonasında kıyasıya bir mücadelenin ardından başarıya imza atan Şuhutlu karateciler, Semiha Soytürk altın madalya, Büşra Sünetçi gümüş madalya, Zeynep Ceylan gümüş madalya, Esra Sevim ise bronz madalya kazandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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