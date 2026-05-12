Süleyman Şahin Yeniden Kayak Federasyonu Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleyman Şahin Yeniden Kayak Federasyonu Başkanı

12.05.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Şahin, Türkiye Kayak Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi. 240 oy kullanıldı.

Türkiye Kayak Federasyonunda başkanlığa yeniden Süleyman Şahin, seçildi.

Federasyonun 6. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde mevcut başkan Süleyman Şahin ile Tarkan Soyak yarıştı.

Daha önce adaylığını duyuran Ömer Karslı ise adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Şahin, kullanılan 240 oyun 176'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Tarkan Soyak ise 62 delegenin oyunu alırken 2 oy da geçersiz sayıldı.

Süleyman Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Ata Öztürk, Erdal Arıkan, Volkan Burak Mumcu, Ali İhsan Kabakçı, Atınç Taşdemir, Selim Bağrıyanık, Tekin Bingöl, Ahmet Üstüntaş, Fikret Ören ve Atakan Alaftargil yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Süleyman Şahin, yaptığı konuşmada, kayak camiasına yakışan bir genel kurul geçirdiklerini vurgulayarak, "Bugün kazanan Türk kayağı, bu salondaki tüm delegelerimiz olmuştur. Ben destek veren, vermeyen bütün camiaya teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Türk kayağı birlikte güçlü olacak. Hep birlikte olacağız, kayağı birlikte ileriye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Bizlere vermiş olduğunuz bu destek, sorumluluğumuzu bugünden itibaren daha da arttırdı. Bundan sonra daha hızlı hareket edeceğiz, daha güzel işler yapacağız ama daha büyük bir olgunlukla, daha büyük bir mütevazılıkla ve daha büyük bir birliktelikle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleyman Şahin Yeniden Kayak Federasyonu Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:19
Uğurcan, yine Trabzonspor’a çuvalla para kazandıracak
Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: Süleyman Şahin Yeniden Kayak Federasyonu Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.