Süleyman Seba, 12. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Süleyman Seba, 12. Yıl Dönümünde Anıldı

Süleyman Seba, 12. Yıl Dönümünde Anıldı
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Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkan Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil katıldı.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan ve kongre üyeleri ile Seba'nın ailesi ve sevenleri yer aldı.

Süleyman Seba'nın kabri başında gerçekleştirilen anma töreni, duaların okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ve Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Feriköy Mezarlığı, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleyman Seba, 12. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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